Boris Johnson'ın liderliği, İngiltere'nin gündemine oturdu

Muhafazakarların adayı, yıllarca kendilerinde olan bölgedeki seçimleri kaybetti. Başbakan Johnson'ın liderliği, son yaşananlarla birlikte soru işaretlerine neden oldu.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Kuzey Shropshire'da yapılan ara seçimi kazanamadı.

Muhafazakarlar, 190 yıldır kendilerinde olan Kuzey Shropshire'daki düzenlenen seçimde yaşadıkları başarısızlıkla, son yıllardaki en büyük yenilgilerinden birini aldı.

BAŞBAKAN JOHNSON'IN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ZORLUKLAR

Sonucun yasak Noel partileri iddiaları ve parti içi muhalefetle sarsılan Başbakan Boris Johnson'ın liderliği üzerinde daha fazla soru işaretine yol açması bekleniyor.

Lobicilik kurallarını ihlal eden Muhafazakar Partili Owen Paterson'ın istifasının ardından yapılan seçimde, Liberal Demokratların adayı Helen Morgan, 17 bin 957 oyla zaferini ilan etti. Muhafazakarların adayı Neil Shastri-Hurst ise 12 bin 32 oy alabildi.

"HÜKÜMETİNİZ HESAP VERECEK"

Morgan, seçim zaferi konuşmasında, "Kuzey Shropshire halkı, İngiliz halkı adına konuştu. 'Boris Johnson, parti bitti' dediler. Yalan ve yaygaralarla çalışan hükümetiniz hesap verecek." dedi.

Seçimi yenilgiyle terk eden Shastri-Hurst, kötü sonuçtan Başbakan'ın sorumlu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Burada olumlu bir kampanya yürüttük, herkesin yaptığı işten son derece gurur duyuyorum. Elbette bu bizim için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç." dedi.

JOHNSON'IN LİDERLİĞİ SORGULANIYOR

Yenilgi, hem Paterson'ın parlamentoda yapılacak bir disiplin oylaması sırasında korunması girişimi hem de geçen sene salgın kısıtlamalarının ihlal edilerek Başbakanlık'ta Noel partileri düzenlendiği iddialarının ardından geldi.

2019'da yapılan seçimi 23 bin oy farkıyla kazanan Muhafazakarların şimdi yaklaşık 6 bin oyla kaybetmesinin, Başbakan üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Perşembe günü parlamentoda aşı pasaportuna ilişkin düzenlemeye kendi partisinden 98 milletvekilinin "hayır" oyu verdiği ve tasarıyı ancak muhalefetin oyuyla geçirebilen Johnson'ın liderliği, bu sonuçla daha da sorgulanır hale geldi.

Başbakanlık sözcüsü, yenilginin ardından Johnson'ın istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Her oy için savaşıyoruz." dedi.

"İKİ ÇARPI ALDI, BİR TANE DAHA ALIRSA GİDER"

Ancak 38 yıldır Muhafazakar Parti'den milletvekili olarak görev yapan Roger Gale, BBC Radyo 4'e verdiği demeçte, seçmenlerin Başbakanlık ve hükümetin yönetiminden memnun olmadıklarına dair çok net bir mesaj göndermek istediğini belirtti.

Yenilginin Başbakan'ın performansına ilişkin bir referandum olarak görülmesi gerektiğini savunan Gale, "Zaten 2 çarpı aldı, biri bu haftanın başlarında Avam Kamarası'ndaki oylama ve şimdi de bu. Bir çarpı daha alırsa gider. Muhafazakar Parti, hedefine giderken acımasız olmasıyla bilinen bir üne sahip. Bir başbakan başarısız olursa o başbakan gider." diye konuştu.

"SİYASİ DEPREM"

Seçim uzmanı Prof. John Curtice, sonucun siyasi bir deprem olduğunu belirterek, "Evet, en azından iki hafta önce hiç kimse, bunun olacağını öngöremezdi." dedi.

ANKETLERDE GERİYE DÜŞTÜ

Kısıtlamaların çiğnendiği Noel partileri, lobi kurallarını ihlal eden Paterson'ın ilk başta korunması ve bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin başka işler yaptığına dair haberlerin etkisiyle İşçi Partisi, anketlerde 9 puan öne geçmiş durumda.

Araştırma şirketi Opinium tarafından Observer gazetesi için yapılan en son ankete göre, halkın yüzde 41'i İşçi Partisi'ne, yüzde 32'si ise Muhafazakarlara oy vereceğini söyledi. Muhafazakar Parti, 2019'dan bu yana en düşük oranı alırken, ankete katılanların yüzde 57'si de Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Muhafazakar Parti, 12 Aralık 2019'da yapılan seçimde tek başına iktidara gelmişti.