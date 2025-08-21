Bosna Hersek'te 33 yıl önce öldürülen 224 sivil törenle alındı Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 33 yıl önce, Sırp askerlerince Koricanske kayalıklarında öldürülen 224 Boşnak ve Hırvat sivil için anma töreni düzenlendi. Törende, kayalıklardan gül atıldı ve dualar edildi.