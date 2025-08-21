Bosna Hersek'te 33 yıl önce öldürülen 224 sivil törenle alındı

Dünya tarihinin en kanlı soykırımlarından biri...
1995 Bosna Hersek Soykırımında binlerce insan katledildi...
Bosna Hersek’teki savaşta toplama kamplarına kapatıldıktan sonra Sırp askerlerce Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 Boşnak ve Hırvat için tören düzenlendi.
Törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yetkililer katıldı.
224 SİVİL KATLEDİLDİ
Bosna Hersek Toplama Kampları Derneği Başkanı Seid Omerovic, törende yaptığı konuşmada, 224 sivilin önce arkadan kurşuna dizildiğini, ardından kayalıklardan atıldığını ve son olarak üzerlerine bomba atıldığını söyledi.
"33 YIL ÖNCE YAŞANANLARA BUGÜN DE ŞAHİT OLUYORUZ"
Omerovic, Bosna Hersek'te 33 yıl önce yaşananlara dünyanın farklı yerlerinde bugün de şahit olunduğunu belirtti.
Törende, 300 metre yüksekliğindeki kayalıklardan 224 gül atıldı ve dualar edildi.
KATLİAMA İLİŞKİN 11 KİŞİ YARGILANDI
Prijedor'daki Trnopolje toplama kampından Travnik kentine götürülen Boşnak ve Hırvatlar, 21 Ağustos 1992'de Koricanske kayalıklarında Sırp birliklerince kurşuna dizilmişti.
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Koricanske kayalıklarında yaşanan katliam nedeniyle 11 kişiye toplam 200 yıl hapis cezası vermişti.