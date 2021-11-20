Bosna Hersek’te, AB desteği ile göçmen kampı inşa edildi

AB’nin desteği ile Bihac şehri yakınlarında, 11 ayda inşa edilen 1500 kişilik göçmen kampı açıldı.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac şehri yakınlarında Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle 1500 kişilik Lipa Göçmen Kampı'nın açılışı yapıldı.

Kampın 11 ayda tamamlandığını ifade eden AB Bosna Hersek Özel Temsilcisi Johann Sattler, göçmenlerin geçen kış yaşadığı sıkıntıların bir daha tekrarlanmaması için kamp projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

“GÖÇMEN KRİZİNİ GERİDE BIRAKTIK”

Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic de yapılan iş birliğinin faydalı bir şekilde neticelendiğini belirterek, "Kampın açılışıyla göçmen krizini geride bıraktığımızı ve artık göçmen meselesiyle ilgilendiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic ise olası bir göçmen dalgasını artık daha hazırlıklı karşılayabileceklerini kaydetti.

1200 KİŞİ DAHA YERLEŞTİRİLECEK

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehri yakınlarındaki ormanlık alanlarda kalan göçmenlerin yerleştirileceği kampta 300 kişinin kaldığı, yaşam koşullarının oldukça iyileştirildiği, çocuklu ve ihtiyaç sahibi 1200 kişinin daha yerleştirileceği bildirildi.