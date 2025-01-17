Brad Pitt dolandırıcı mağduru Fransız kadına mesaj gönderdi

Haber Merkezi

Fransa’da 53 yaşındaki Anne isimli kadın, sahte görüntü oluşturma teknolojilerini barındıran yapay zeka programları aracılığıyla, Hollywood'un ünlü aktörlerinden Brad Pitt’in kanser tedavisi için kendisinden para istediğine inandırılarak 830 bin dolar dolandırılmıştı.

Sosyal medyada tanıştığı ve flörtleştiği kişinin Brad Pitt olduğuna inanan kadın, yaşadıklarını, "Dolandırıcılar boşanma aşamasındaki Pitt’in banka hesaplarının eski eşi Angelina Jolie tarafından dondurulduğunu ve acil böbrek tedavisi için finansal yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi." sözleriyle anlattı.

Bunun üzerine bir hesaba yaklaşık 830 bin dolar transfer ettiğini belirten Anne, Hollywood yıldızının geçen yaz şimdiki partneri Ines de Ramon ile görüntülendiğini öğrendiğinde dolandırıldığını anladığını söyledi.

GERÇEK BRAD PITT MESAJ GÖNDERDİ

Mağdur bir kanala verdiği demeçte "Kendime neden bunun için beni seçtiklerini soruyorum. Ben hiç kimseye zarar vermedim. Bu insanlar cehenneme gitmeyi hak ediyor.” diyen kadın, olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Anne’in depresyon geçmişi olduğuna ve ruhsal sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken kanal, mağduru korumak amacıyla programı yayından kaldırdı.

Euronews’un haberine göre, Brad Pitt’in sözcüsü ise Fransa’da yankı uyandıran olayla ilgili ünlü ismin mesajını paylaştı.

"HAYRANLARIN BAĞLARINDAN FAYDALANILMASI KORKUNÇ"

Sözcüsü aracılığıyla mesaj gönderen Pitt, şöyle dedi:





Dolandırıcıların hayranların ünlülerle kurduğu güçlü bağdan faydalanması korkunç bir şey. Bu, özellikle sosyal ağlarda bulunmayan aktörlerden gelen istenmeyen çevrimiçi mesajlara yanıt vermemek için önemli bir hatırlatmadır.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Brad Pitt hayranı iki İspanyol kadın da benzer şekilde 340 bin euro dolandırılmış, aktörün ekibi dolandırıcılıkla ilgili olarak yine aynı açıklamayı yapmıştı. Olay sonrasında ise 5 şüpheli tutuklanmıştı.