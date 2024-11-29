Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan darbe açıklaması

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Brezilya'da 2022 yılında Lula da Silva ve Jair Bolsonaro arasında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor..

Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro ve 36 kişiyi, başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Polis delillerin Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne teslim edileceğini belirtirken konuyla ilgili Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan bir açıklama geldi.

Lula da Silva, başkent Brazilya'da yaptığı konuşmada, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe planlarına değindi.

"DARBE YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Silva, hükümete yönelik darbe planlarına ilişkin "Devlet başkanlığını üstlenmemizi engellemek için darbe yapmaya çalıştılar." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, hükümetini devirmeyi amaçlayan başarısız darbe girişiminin gerçekten gerçekleştiğine inandığını ve bunun kimse tarafından inkar edilemeyeceğini söyledi.

DEMOKRASİ VURGUSU

Demokrasinin önemine vurgu yapan Lula da Silva, "Herkesin haklara sahip olduğu ama herkesin başkalarının haklarına saygı gösterdiği medeni bir toplum inşa etmenin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

BOLSONARO DARBEYLE İLGİLİ PLANLARIN YALNIZCA TARTIŞILDIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan ülkesindeki bir internet sitesine konuşan Bolsonaro, Lula da Silva'nın kazandığı seçimlerden sonra uygulanması düşünülen önlemlerin Anayasal çerçevede tartışıldığını belirtti.

Darbe girişimiyle ilgili planların yalnızca tartışıldığını ancak uygulanmadığını savunan Bolsonaro, "Darbe taslağı Anayasa'ya dayalıydı. Anayasa'daki bir maddeyi tartışmak suç mudur? Bu olası önerilerden herhangi biri hayata geçirildi mi?" diye konuştu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Lula da Silva, hükümetine yönelik darbe planlarının olduğu taslak, polis tarafından eski bir bakanın evinde bulunmuştu.