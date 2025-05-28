Brezilya'da 1 yaşındaki bebeğini ısırarak öldürdü

Haber Merkezi

Brezilya'da kan donduran olay....

Cariacica kentinde yaşayan 19 yaşındaki Thiago Colodoni Barcelos, 1 yaşındaki kızı Maya Pereira ile tek başına kaldı.

Bebeği ilk doğduğu andan itibaren istemediği öğrenilen genç baba, kızını dövmeye başladı.

ÖLDÜRENE KADAR ISIRDI

Bununla da sınırlı kalmayan cani baba, korkunç bir harekette bulundu.

Şahıs, hızını alamayınca kızının vücudunun her yerini öldürene kadar ısırdı.

KIZININ CESEDİNİ BULDU

Saatler sonra eve gelen 9 aylık hamile anne ise, bebeğinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken vücudunda derin ısırık izleri ve morluklar olduğu tespit edildi.

GÖZALTINDA

Acılı anne, Barcelos’un kızına doğduğundan beri şiddet uyguladığını, çünkü kızının babası olduğuna inanmadığını iddia etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan babanın, Viana Gözaltı Merkezi'nde gözaltında tutulduğu kaydedildi.