Brezilya'da 3'ü çocuk 9 kişinin cansız bedeni bulundu Brezilya'nın Bahia eyaletinde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu.

AA

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletine bağlı Sao Joao kasabasındaki iki evde, 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada cesetleri yanmış halde bulunan kişilerden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ve kimliklerin tespiti için cesetlerin Adli Tıp Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçıları arasında hesaplaşma

Ulusal basında yer alan habere göre cinayetlerin uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışma ve hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Ülkede şiddetin en yoğun olduğu eyaletlerden biri olarak bilinen Bahia'da geçen yıl 6 bin 600'den fazla kişinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.