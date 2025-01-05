Brezilya'da belediye meclis üyesi görevinden ayrılırken tuvalet ve lavaboları söktü

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Brezilya'da Sao Paulo meclis üyeliği görevi sona eren Janaina Lima, seçimi kaybetmesi üzerine yaptığıyla görenleri şaşkına çevirdi.

Lima, ofisinden bir tuvalet ve iki lavaboyu söktü.

O anlara ait görüntü sosyal medyada paylaşılmasının ardından Lima'dan açıklama geldi.

SEÇİLEMEYİNCE TUVALET VE LAVABOYU SÖKÜP GÖTÜRDÜ

Lima, söktüğü bir tuvalet ve iki lavaboyu kendi kaynaklarıyla aldığını ve bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

BBC'nin aktardığına göre Lima, "Ne benim ne danışmanlarımın tuvalet ihtiyacı olduğu açık." dedi.

GÖREVİ 1 OCAK'TA SONA ERDİ

Öte yandan Lima'nın Yeni Parti'den belediye meclis üyeliği görevi 1 Ocak itibarıyla sona erdi.

Söz konusu görevi, 2024 yılında yapılan seçim sonuçları uyarınca, Brezilya İşçi Partisi'nden Adrilles Jorge devralacak.

"HER ŞEYİ GÖTÜRMÜŞ, TUVALETİ VE LAVABOYU DAHİ"

Jorge, pazartesi günü resmen göreve başladıktan sonra G1'e yaptığı açıklamada, söz konusu durum çözülünceye kadar 'umumi bir tuvaleti kullanacağını' söylemişti.

Jorge, "Ofisi ziyaret ettim ve mimarinin çok güzel olduğunu düşündüm. Ama her şeyi çıkarıp götürmüş. Tuvaleti ve lavaboyu dahi götürmüşler. Bunu söylememişti. Bu, onun söyleyeceğine benim soracağım bir şeydi." ifadelerini kullanmıştı.