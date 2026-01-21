Kurtarılan Aktan Hapishanesi önünde Suriyeli aileler sevdiklerini arıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de YPG/SDG ile çıkan çatışmada, Suriye ordusu bölgede ilerlemiş ve terör örgütü birçok yerden çekilmişti.

Suriye ordusunun son 48 saat içinde birçok bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtarmasının ardından, dün akşam 4 günlük ateşkes sağlandı.

AKTAN HAPİSHANESİ KURTARILDI

Suriye Ordusu'nun kurtardığı bölgeler arasında YPG/SDG'nin alıkoyduğu kişilerin yanı sıra DEAŞ terör örgütü unsurlarının tutulduğu Aktan Hapishanesi de yer alıyor.

Aktan Hapishanesi'nin çevresinde bekleyen Suriyeli aileler, yakınlarını arıyor.

18 YAŞINDAKİ OĞLU 7 AYDIR TUTSAK

Hapishane önünde oğlunu ve kardeşini gözü yaşlı biçimde arayan Hind el-Ard (52), AA muhabirine, 18 yaşındaki oğlunun 7 aydır YPG/SDG tarafından Suriye Ordusu'na mensup olduğu suçlamasıyla burada tutulduğunu belirtti. Anne Ard, YPG/SDG'nin oğluna 1,5 yıl hapis cezası verdiğini aktardı.

Oğlunu daha önceden 3 defa ziyaret ettiğini anlatan gözü yaşlı anne, son bir aydır terör örgütünün kendilerini hapishane kapısından kovduğunu, yılbaşında oğlunu görmesine müsaade etmediklerini söyledi.

"ALLAH TÜM MÜSLÜMAN ESİRLERİ SERBEST BIRAKSIN"

Anne Ard, bir yandan dua ederek "Allah tüm Müslüman esirleri serbest bıraksın. İnşallah oğlum da serbest kalsın." dedi.

YPG/SDG'NİN KONTROLÜNDEYDİ

Suriye’nin Rakka kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ve içinde bazı DEAŞ’lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi, YPG/SDG’li teröristler tarafından kontrol ediliyordu.

MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Suriye ordu güçleri, 19 Ocak’ta hapishaneyi devralmak için bölgeye gittiğinde YPG/SDG’li teröristlerin silahlı direnişiyle karşılaştı. Suriye ordusuyla çatışan YPG/SDG’li teröristler, ardından içerideki mahkumları serbest bırakarak bölgeden çekilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi'nin 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Aktan Hapishanesi'nde güvenliğin tamamen sağlandığı ve çevresine güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirilmişti.