Terör örgütü DEAŞ mensuplarının tutulduğu Hol Kampı'nda güvenlik üst seviyede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'nin Haseke ilinin güneyinde yer alan ve DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı, havadan görüntüledi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'den dün kontrolü aldığı Hol Kampı ve çevresine çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırdı.

Kamp ve çevresinde önlem amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bölgede durumun sakin olduğu görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG KAMPI BIRAKIP GİTTİ

Hol Kampı'nın ana giriş kapısına kontrol noktası kuran Suriye güvenlik güçleri, görevliler dışındaki kişilerin içeriye girmesine izin vermiyor.

Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı kendi haline bırakarak, Suriye ordusuna devretmeden bölgeden ayrılmıştı.

Suriye güvenlik güçleri, dün Hol Kampı'nın kontrolünü sağlamıştı.

YPG'NİN SERBEST BIRAKTIĞI DEAŞ'LILAR ARANIYOR

Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke kırsalındaki Hol Kampı ve terör örgütü YPG/SDG'den alınan hapishanelerin "yasaklı güvenlik bölgesi" olduğunu ve bu bölgelerde örgütün serbest bıraktığı terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hol Kampı ile YPG/SDG'den alınan hapishanelerin bulunduğu bölgelerde örgütün serbest bıraktığı terör örgütü DEAŞ mensuplarını arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hol Kampı ile söz konusu hapishanelerde güvenliğin sağlanması için YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lılarla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle, bu bölgelere yaklaşmak kesinlikle yasaktır, yasal sorumluluk ve kovuşturmaya tabidir." ifadeleri kullanıldı.

HOL KAMPI'NIN ÖNEMİ

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

YPG/SDG, bu kampta, terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

Terör örgütü YPG/SDG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.