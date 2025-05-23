Brezilya'da canlı yayında eski sevgilisi tarafından bıçaklandı

Haber Merkezi

Brezilya’da sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Luna Ambrozevicius Abrahao, pazartesi günü yaptığı canlı yayın sırasında eski erkek arkadaşı tarafından vahşi bir saldırıya uğradı.

205 binden fazla takipçisi olan Abrahão, sosyal medyada yayın açtığı sırada eski sevgilisi Alex Oliviera ansızın eve girdi.

Genç kadının ifadesine göre Oliviera mutfağa yönelip bir bıçak aldı ve Abrahao’nun teyzesine hitaben “Affedersin Marcela” dedikten sonra Abrahao’ya saldırdı.

"AFFEDERSİN" DEYİP BIÇAKLADI

Yayın esnasında çığlık atan, yardım isteyen ve ambulans çağrılması için yalvaran Abrahao’nun panik dolu anları anbean izleyicilere yansıdı.

Saldırının ardından cep telefonunu çevirerek yaralı bedenini gösteren genç kadın, yoğun kan kaybı yaşadığını söyledi.

Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Abrahao, hayati tehlikeyi atlattı.

DOKUZ YERİNDEN BIÇAKLANDI

Oliviera’nın genç kadını sırtından, ellerinden, ayaklarından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden toplam dokuz kez bıçakladığı açıklandı.

Abrahao, saldırı sırasında kendini savunmaya çalışırken ayağından ciddi şekilde yaralandı ve ameliyata alındı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI

Yaklaşık bir buçuk yıl süren ilişkiyi kısa süre önce bitirdiğini belirten Abrahao, eski sevgilisinin daha önce de kendisini tehdit ettiğini, aracının lastiklerini patlattığını ve saldırıdan sadece birkaç saat önce yeniden darp etmeye çalıştığını anlattı.

O anlardan birinde “vazo fırlatıp kaçtığını” söyleyen genç kadın, canını zor kurtardığını ifade etti.

SALDIRGAN FİRARİ

Olay sonrası kaçan Oliviera için polis arama başlattı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında cinayete teşebbüs ve kadına yönelik şiddet suçlamaları bulunan Oliviera halen firari.

Abrahao’ya ise koruma kararı verildi.

Saldırı sonrası sosyal medyada kısa bir açıklama yapan Abrahao, yaşadığı travmanın ardından sessizliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu an açıklama yapacak gücüm yok. Lütfen bu döneme saygı gösterin. Yorgunum, üzgünüm ve çok acı çekiyorum. Sürekli açıklama beklenmesi ve medyanın baskısı beni daha da zorluyor. Bugün sadece dinlenmek ve tedavilerime odaklanmak istiyorum.”