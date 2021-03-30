Euro
9.7297
0.64%
Dolar
8.2627
0.77%
Altın
454.05
0.69%
Borsa
1.393
0%
Bitcoin
465.396
5.83%
EXEN Coin
20.57
-18.37%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Brezilya'da deodorant yüklü kamyonun patlama anı

    Brezilya’da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonun patlaması sonucu 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya'da deodorant yüklü kamyonun patlama anı

    Brezilya’nın Goias eyaletine bağlı Campo Alegre kenti girişinde bulunan otoyol gişelerine deodorant yüklü kamyon çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile deodorant yüklü kamyonda patlama meydana gelirken, ortalık savaş alanına döndü.

    Patlama sonrası çıkan yangın, kamyonda bulunan deodorantların etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

    4 ÖLÜ 8 YARALI

    Federal Otoyol Polisi (PRF) tarafından yapılan açıklamada, kamyonda meydana gelen patlama sırasında gişelerde bekleyen başka bir araçta bulunan 1’i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, gişelerde görevli olan 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

    Sürücünün direksiyon başında uyuyakalması ve aşırı hız nedeniyle kazanın yaşandığı belirtildi.

    Brezilya kamyon patlama

    Gişeye çarpan kamyon patladı VİDEO

    Brezilya kamyon patlama

    Brezilya kamyon patlama

    kaza

    Brezilya kamyon patlama

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir