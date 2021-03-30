Brezilya'da deodorant yüklü kamyonun patlama anı

Brezilya’da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonun patlaması sonucu 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Brezilya’nın Goias eyaletine bağlı Campo Alegre kenti girişinde bulunan otoyol gişelerine deodorant yüklü kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisi ile deodorant yüklü kamyonda patlama meydana gelirken, ortalık savaş alanına döndü.

Patlama sonrası çıkan yangın, kamyonda bulunan deodorantların etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

4 ÖLÜ 8 YARALI

Federal Otoyol Polisi (PRF) tarafından yapılan açıklamada, kamyonda meydana gelen patlama sırasında gişelerde bekleyen başka bir araçta bulunan 1’i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, gişelerde görevli olan 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Sürücünün direksiyon başında uyuyakalması ve aşırı hız nedeniyle kazanın yaşandığı belirtildi.

Gişeye çarpan kamyon patladı VİDEO