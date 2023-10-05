Brezilya'da falcı, 'yakında öleceksin' dediği genç kadını zehirleyerek öldürdü

Brezilya'da yaşanan bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu.
27 yaşında olan Cruz Pinto isimli kadın Maceio kent merkezinde yürürken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu.
Yaşlı kadın Pinto'ya falına bakıp bakamayacağını sordu.
Yolda durdurup falına bakmak istedi: Birkaç günlük ömrünün kaldığını söyledi
Teklifi kabul eden Pinto'nun el falına bakan kadın ona sadece birkaç günlük ömrünün kaldığını söyledi.
Falcı daha sonra Pinto'ya paketlenmiş bir çikolata verdi.
Çikolatayı yedikten birkaç saat sonra kendini kötü hisseden kadın, şiddetli mide ağrıları, görme bozukluğu ve kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.
Çikolatayı yedi: Hayatını kaybetti
Kadın, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra ise yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kadının falcı tarafından zehirlendiği açıklandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış