Brezilya'da falcı, 'yakında öleceksin' dediği genç kadını zehirleyerek öldürdü Brezilya'da Cruz Pinto isimli genç kadın, yolda kendisini durduran yaşlı bir kadına fal baktırdı. Daha sonra verilen çikolatayı da yiyen Pinto, falcının '2 gün içinde öleceksin' demesinin ardından hayatını kaybetti.

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Brezilya'da yaşanan bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu.

27 yaşında olan Cruz Pinto isimli kadın Maceio kent merkezinde yürürken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu.

Yaşlı kadın Pinto'ya falına bakıp bakamayacağını sordu.

Yolda durdurup falına bakmak istedi: Birkaç günlük ömrünün kaldığını söyledi

Teklifi kabul eden Pinto'nun el falına bakan kadın ona sadece birkaç günlük ömrünün kaldığını söyledi.

Falcı daha sonra Pinto'ya paketlenmiş bir çikolata verdi.

Çikolatayı yedikten birkaç saat sonra kendini kötü hisseden kadın, şiddetli mide ağrıları, görme bozukluğu ve kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.

Çikolatayı yedi: Hayatını kaybetti

Kadın, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra ise yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kadının falcı tarafından zehirlendiği açıklandı.