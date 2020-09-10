Dolar
7.4859
0.0133%
Euro
8.8639
0.2953%
Altın
1946.32
-0.0241%
Borsa
1095.59
-0.3719%
G. Altın
468.827
-0.0113%
Bitcoin
76900.38
-0.5397%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Brezilya'da halk, et yüklü tırı yağmaladı

    Sao Paulo'da yaşanan olayda polis, kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 11:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya'da halk, et yüklü tırı yağmaladı

    Brezilya'da devrilen tırdaki etler yağmalandı.

    Sao Paulo kentinde kayda geçen görüntülerde, bir tır geri doğru gittiği sırada devrildi.

    Etrafta toplanan kalabalık, aracın içine girerek, etleri yağmalayama başladı.

    ETLER YAĞMALANDI

    Brezilya polisi, kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı. Halkın, birbirini ezerek etlerden almaya çalışması havadan görüntülendi.

    Brezilya'da yoksul halk et yüklü tırı yağmaladı ViDEO

    Brezilya da halk, et yüklü tırı yağmaladı #1

    Brezilya da halk, et yüklü tırı yağmaladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir