- Haberler
- Dünya Haberleri
- Brezilya'da halk, et yüklü tırı yağmaladı
Brezilya'da halk, et yüklü tırı yağmaladı
Sao Paulo'da yaşanan olayda polis, kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 11:05
Brezilya'da devrilen tırdaki etler yağmalandı.
Sao Paulo kentinde kayda geçen görüntülerde, bir tır geri doğru gittiği sırada devrildi.
Etrafta toplanan kalabalık, aracın içine girerek, etleri yağmalayama başladı.
ETLER YAĞMALANDI
Brezilya polisi, kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı. Halkın, birbirini ezerek etlerden almaya çalışması havadan görüntülendi.
Brezilya'da yoksul halk et yüklü tırı yağmaladı ViDEO