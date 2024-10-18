Brezilya'da ismini dövme yaptırdığı bebeğin babası olmadığını öğrendi

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Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, aldığı haberle adeta yıkıldı.

Eski Real Madrid oyuncusu Vinicius, kısa süre önce eşi Ingrid'in hamile olduğunu duyurmuştu.

Mutlu bir evlilik yürüten Vinicius, eşinin hamilelik pozlarının sosyal medyada çeşitli iddialar ile yayılmasıyla adeta yıkıldı.

BEBEĞİNİN ADINI DÖVME YAPTIRMIŞTI

Ünlü oyuncu, "Maitê te amo" yani "Seni seviyorum Maitê" dövmesiyle kızına olan sevgisini vücuduna kazımıştı.

Son dönemde artan aldatma iddialarına kayıtsız kalamayan futbolcu, sonunda bir DNA testi yaptırmaya karar verdi.

BABA OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

İddiaları çürütme umuduyla DNA testi yaptıran Vinicius Tobias, soncun gelmesiyle parmparça oldu.

DNA testine göre futbolcu, bebeğin babası değildi.

Birkaç gün önce bebeğin ismini dövme yaptıran futbolcu, bu haber üzerine kendini kaybetti.

Hayranları sosyal medya üzerinden genç futbolcuya destek verirken, eşi Ingrid ise büyük bir linçle karşı karşıya kaldı.