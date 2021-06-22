Brezilya’da koronavirüsten ölenler anılıyor

Koronavirüs ölümlerinin yarım milyonu aşmasının ardından 18 şehirde, salgında hayatını kaybedenleri anmak için 500’er mum yakıldı.

Brezilya’da koronavirüs salgınında can kaybı 501 bin 918’e ulaştı.

Ülkenin 18 şehrinde, salgında hayatını kaybeden yarım milyon kişiyi anmak amacıyla 500’er mum yakıldı.

DEVLET BAŞKANI İÇİN ÇAĞRI

Farklı şehirlerde anma etkinliğine katılan vatandaşlar, soykırım ile suçladıkları Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun görevden alınması çağrısında bulundu.

Articulaçao Respira Brasil isimli sosyal hareket tarafından düzenlenen anma etkinliği, hükümetten toplu aşılama ve gıda güvenliği talep etti.

“SOYKIRIM” İLE SUÇLANIYOR

Bolsonaro, salgının başından bu yana koronavirüsü “küçük bir grip” diyerek küçümsemişti.

Brezilya Kongresi’nde Bolsonaro aleyhinde pandemiye karşı gerekli özeni göstermediği için “soykırım” suçlaması ile azli görüşülüyor.

VAKA SAYISI 18 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan Rio De Janeiro kentinde yer alan ünlü Copacabana Plajı’nda, ülkede koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden yarım milyondan fazla kişi dikilen 500 gül ile anılmıştı.

Brezilya’da toplam vaka sayısı ise 17 milyon 927 bin 928’e ulaştı.