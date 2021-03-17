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    Brezilya'da koronavirüsten rekor can kaybı

    Bir günde 2 bin 841 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenirken, vaka sayısı ise 83 bin 926 olarak açıklandı.
    • REUTERS
    • 17.03.2021 - 08:19
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    Brezilya'da koronavirüsten rekor can kaybı

    Brezilya küresel salgınla mücadelede zorlanıyor, durum her geçen gün kötüye gidiyor.

    Ülkede günlük can kaybı yine rekor kırdı.

    Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bir günde 2 bin 841 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.

    EN YÜKSEK CAN KAYBI

    Bu sayı salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı olarak kayıtlara geçti.

    Yeni varyantın hızlı yayılımı nedeniyle vaka sayıları da 80 binin üzerine çıktı. Bir günde 83 bin 926 vaka tespit edildi.

    Brezilya da koronavirüsten rekor can kaybı #1

    300 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda.

    Yaklaşık 210 milyon nüfuslu ülkede, salgın yüzünden şu ana kadar 282 binden fazla kişi hayatını kaybetti,11 milyondan fazla vaka görüldü.

    Brezilya da koronavirüsten rekor can kaybı #2

    Brezilya da koronavirüsten rekor can kaybı #3

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