Çin'den tarihi görev: Ay'ın güney kutbuna inecekler Çin, "Chang'e-6" misyonu kapsamında, Ay'ın keşfedilmemiş güney kutbuna iniş yapmak üzere mürettebatsız bir araç fırlattı.

ensonhaber.com

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

Ancak son zamanlarda uzay görevleriyle öne çıkan Çin, ABD'yi geçmek için yeni bir hamle yaptı.

Yeni araç fırlatıldı

Çin, Ay'ın uzak tarafındaki kayaları ve toprağı almak üzere yaklaşık iki aylık bir görev için Ay'a inecek olan mürettebatsız bir uzay aracı fırlattı.

Çin'in en büyük roketi olan "The Long March-5", üzerinde Ay'ı keşfetmeye hazır ekipmanlarla birlikte fırlatıldı.

"Chang'e-6" misyonu, Ay'ın uzak tarafında yer alan ve Dünya'dan gözlenemeyen Güney Kutbu-Aitken Havzası'na iniş yapacak. Araç, buradan Ay'a ait örnekleri alıp Dünya'ya geri getirecek.

"Çin Ay Keşif Programı" (CLEP) çerçevesinde 2030'a kadar tamamlanması planlanan insansız keşif misyonlarıyla Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamayı hedefleyen Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), "Chang'e 6" keşif aracına oldukça güveniyor.

"Chang'e 6", Fransa, İtalya, Pakistan ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) için aralarında negatif iyon ve gaz detektörlerinin olduğu bazı araştırma enstrümanlarını da Ay'a taşıyacak.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), "Chang'e" görevlerine ek olarak, Ay'a 2030'dan önce astronot göndermeyi planlıyor.

Çin'in Ay görevleri

2018'de "Chang'e-4" misyonu ile Çin, yine Ay'ın uzak tarafına ilk insansız inişini sağlamıştı.

2020 yılında ise "Chang'e-5", insanların 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan örnekler getirmesini sağladı. Chang'e-6, Çin'i Ay'ın "uzak" tarafından örnek alan ilk ülke yapabilir.