Brezilya'da görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.
Başkent Brasilia'nın kuzeybatısındaki Sinop şehrinde yaşanan olayda, 29 yaşındaki Danielson Martins Paiva isimli şahıs, 18 Ocak Cumartesi günü markete geldi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Paiva'nın bahçe aletlerini inceledikten sonra bir kürek seçtiği görüldü.
MARKETİN MÜDÜRÜ TELEFONLA KONUŞURKEN SALDIRDI
Küreği omzuna alan saldırgan, marketin önünde sakin adımlarla yürüdü.
Bu sırada 40 yaşındaki mağaza müdürü Claudio Soares dos Santos, telefonda konuşurken ve vitrini incelerken saldırganı fark etmedi.
Paiva, fırsatını bulduğu anda küreği müdürün kafasına indirdi.
Korkunç görüntülerde, dos Santos'un darbenin etkisiyle donup kaldığı ve ardından yere yığıldığı görüldü.
Darbenin şiddetiyle müdürün elindeki telefon fırladı.
EŞİNİN İŞ YÜKÜNDEN VE İZİN VERİLMEMESİNDEN ŞİKAYET ETTİĞİ İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Dos Santos yerde kıvranırken, şaşkın çalışanlar ve müşteriler yardıma koştu.
Market çalışanları hızla Paiva'yı etkisiz hale getirdi ve güvenlik görevlileri saldırganı götürdü.
Saldırgan ifadesinde, eşinin iş yükünden ve izin verilmemesinden şikayet ettiği için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Paiva, cinayet girişimi suçlamasıyla tutuklandı.
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