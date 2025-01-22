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Brezilya'da öfkeli koca dehşeti: Eşinin çalıştığı marketteki müdürü kürekle darbetti

Brezilya'da öfkeli koca dehşeti: Eşinin çalıştığı marketteki müdürü kürekle darbetti Brezilya'da bir şahıs, iş yükünden ve kendisine izin verilmemesinden şikayet eden eşinin çalıştığı markete gitti. Saldırgan koca eline aldığı kürekle marketin müdürünü bayıltana kadar dövdü.