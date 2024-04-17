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Brezilya'da ölü amcasını kredi çekmek için bankaya götürdü

Brezilya'da ölü amcasını kredi çekmek için bankaya götürdü Rio De Janeiro kentinde ölen amcasını bankaya götürerek adına kredi almaya çalışan kadın, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı. Banka görevlilerini şoke eden olay anbean amatör kameralara yansıdı.