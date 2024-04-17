Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde şoke eden görüntüler kameralara yansıdı.
Erika de Souza Vieira Nunes adlı bir kadın, ölen amcasını tekerlekli sandalye ile bankaya götürerek adına kredi almaya çalıştı.
Ölü amcasına seslendi
Ölen amcasına “Dinliyor musun? İmzalamak zorundasın. Senin yerine imzalayamam. ” diye seslenerek belgeyi imzalatmaya çalışan kadının görüntüleri, amatör kameralara yansıdı.
Polise başvurdular
Durumdan şüphelenen banka personeli, “Bunun yasal olduğunu sanmıyorum. İyi görünmüyor. Yüzü çok solmuş. ” diyerek polise başvurdu.
Gözaltına alındı
Banka personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga’nın hayatını kaybettiği doğrulanırken, şüpheli kadın dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor
Polis şefi Fabio Luiz, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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