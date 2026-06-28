Halit Ergenç, Londra'da 3'üncü börekçi şubesini açtı

Türkiye'de 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kral Kaybederse' ve daha birçok projede aldığı rollerle adından söz ettiren oyuncu Halit Ergenç, sınır aşan bir üne de sahip..

43 yaşındaki güzel oyuncu Bergüzar Korel ile 2009 yılında evlenen Ergenç'in, bu evlikten 3 tane çocuğu bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda çocuklarını eğitimi için İngiltere'nin başkent Londra'ya taşınan çift, bu kez kariyerleriyle değil ticari hamleleriyle gündeme geldi.

LONDRA'DA 3'ÜNCÜ ŞUBEYİ AÇTI

Geçtiğimiz ocak ayında Londra'da börekçi açan Halit Ergenç'in üçüncü şubesini de açtığı öğrenildi.

Arkadaşı ile birlikte ortağı olduğu Türk börek markasının Londra'da büyük ilgi gördüğü öğrenildi.

Açılış kurdelesini bizzat kendisi kesen Ergenç'e ilginin yoğun olduğu görüldü.

YATIRIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ekranlarda canlandırdığı karakterlerle sık sık gündem olan ünlü oyuncu, son yıllarda iş dünyasındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Bu yıl içerisinde şube sayısını 4'e çıkartmayı hedefleyen Halit Ergenç'in, börekçisini açtığı ilk ay 2 tonluk bir satış gerçekleştirdiği belirtildi.