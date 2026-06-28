İzmir'deki LGBT yürüyüşünde oğlu gözaltına alınan baba: Seninle gurur duyuyorum

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Aileyi hedef alan sapkınlıklar...

Eşcinseller ve LGBT destekçileri tarafından, sözde 'Onur Ayı' kapsamında bazı eylemler düzenleniyor.

Bazı marjinal gruplar da bu söz konusu etkinliklere destek veriyor.

İZMİR'DE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

İzmir'de bir grup, Valilik yasağını tanımayarak yürüyüş düzenlerken polis müdahalesi ile karşılaştı.

Müdahale sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

TUTUKLANAN GENCE BABASI DESTEK ÇIKTI

Gözaltına alınanlar arasından bir erkeğin babasının sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oğlunu yürüyüşe katıldığı için kutlayan baba, alkışlayarak destek verdi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Oğlunun doğru bir iş yaptığını savunan baba, "Namussuzluk yapmadın, haklarınızı savundun.

Seninle gurur duyuyorum evladım." diye bağırdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Cep telefonu kamerası ile kayda alınan o anlar ise daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Defalarca kez yeniden yayınlanan video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.