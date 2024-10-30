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Haber Merkezi

Brezilya'da 40 yaşındaki kadının paraşüt eğlencesi felaketle sonlandı.

Boituva kentinde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki deneyimli paraşütçü Carolina Kennedy, arkadaşları ile birlikte paraşüt etkinliği yaptı.

New York Post'un haberine göre, helikopterden atlayan Carolina'nın ana paraşütü açılmadı.

PARAŞÜTÜ AÇILMAYINCA YERE ÇAKILDI

Panik yapmayan kadın, yedek paraşütünün de açılmaması sonucu yere çakıldı.

Feci şekilde karaya düşen paraşütçü, olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şilili sporcu, 2013'ten beri paraşütçülük yapıyor ve fizyoterapist olarak çalışıyordu.

Polis ve Brezilya Paraşüt Federasyonu, ekipmanlara el koyarak kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Kennedy'nin son atlayışının görüntülerinde, paraşütçünün kontrolsüz bir şekilde dönerek düştüğü görüldü.

Olay yerine gelen acil yardım ekipleri, sporcuyu kurtaramadı.