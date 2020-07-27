- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Brezilya’da pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu
Brezilya’da pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu
Metrelerce yükseklikten yere çakılan uçak enkaza dönüşürken, düşme esnasında 4 otomobil ve bir yayayı teğet geçti.
- DHA
- 27.07.2020 - 17:24
Brezilya’nın Guabiruba bölgesinde küçük bir uçak yaklaşık 300 metreden yere çakıldı.
35 yaşındaki pilot Fábio Reis ve 33 yaşındaki yolcusu Alessandro Cunhago ise kazadan sağ kurtuldu.
OTOMOBİLLERİ VE YAYAYI TEĞET GEÇTİ
Söz konusu uçak ise düşerken yoldan geçen 4 otomobil ve bir yayayı teğet geçti.
Brezilya’da uçak 300 metreden yola çakıldı ViDEO
TEST UÇUŞU SIRASINDA KAZA OLDU
Test uçuşu sırasında gerçekleşen kazada yolcu ve pilotun, öncesinde motorda arıza olduğundan şüphelendikleri belirtildi.