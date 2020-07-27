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    Brezilya’da pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu

    Metrelerce yükseklikten yere çakılan uçak enkaza dönüşürken, düşme esnasında 4 otomobil ve bir yayayı teğet geçti.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 17:24
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    Brezilya’da pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu

    Brezilya’nın Guabiruba bölgesinde küçük bir uçak yaklaşık 300 metreden yere çakıldı.

    35 yaşındaki pilot Fábio Reis ve 33 yaşındaki yolcusu Alessandro Cunhago ise kazadan sağ kurtuldu.

    OTOMOBİLLERİ VE YAYAYI TEĞET GEÇTİ

    Söz konusu uçak ise düşerken yoldan geçen 4 otomobil ve bir yayayı teğet geçti.

    Brezilya’da uçak 300 metreden yola çakıldı ViDEO

    TEST UÇUŞU SIRASINDA KAZA OLDU

    Test uçuşu sırasında gerçekleşen kazada yolcu ve pilotun, öncesinde motorda arıza olduğundan şüphelendikleri belirtildi.

    Brezilya’da pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu #1

    Brezilya’da pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu #2

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