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- Brezilya'da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü
Brezilya'da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü
Sao Paulo eyaletinde, bir iş adamına ait uçağın düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye intikal eden ekiplerin araştırmaları devam ederken olayla ilgili de soruşturma açıldı.
- İHA
- 14.09.2021 - 22:57
- Güncelleme : 14.09.2021 - 23:07
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde feci bir uçak kazası gerçekleşti.
Piracicaba kentinde bir iş adamına ait 7 kişiyi taşıyan küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Alevlerin yükseldiği olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kaza sonucu iş adamı, eşi ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşmesiyle birlikte alev aldığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Brezilya'da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü VİDEO