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Brezilya'da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü

Brezilya'da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü

Sao Paulo eyaletinde, bir iş adamına ait uçağın düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye intikal eden ekiplerin araştırmaları devam ederken olayla ilgili de soruşturma açıldı.