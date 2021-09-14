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    Brezilya'da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü

    Sao Paulo eyaletinde, bir iş adamına ait uçağın düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye intikal eden ekiplerin araştırmaları devam ederken olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 22:57
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 23:07
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    Brezilya'da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü

    Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde feci bir uçak kazası gerçekleşti.

    Piracicaba kentinde bir iş adamına ait 7 kişiyi taşıyan küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü.

    Alevlerin yükseldiği olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

    Kaza sonucu iş adamı, eşi ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşmesiyle birlikte alev aldığı görüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Brezilya'da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü VİDEO

     

     

    Brezilya da uçak havalandıktan hemen sonra yere düştü: 7 ölü #1

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