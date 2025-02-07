Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Azerbaycan'dan Güney Kore'ye, ABD'den Rusya'ya...

Son dönemde uçak kazaları art arda yaşanıyor.

Bu kez kaza haberi Brezilya'dan geldi.

UÇAK CADDEYE DÜŞTÜ

Sao Paulo'daki Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.