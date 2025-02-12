Brezilya'dan ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine yönelik karar

AA

Brezilya'nın Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Bakanı Alexandre Padilha, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözlerini hatırlatan Padilha, "Başkan Lula, her zaman çok net bir şekilde şunu söylemiştir: 'Ticaret savaşları, kimseye fayda sağlamaz.'" dedi.

ABD'YA KARŞILIK VERECEKLERİNİ DUYURDU

"Brezilya, herhangi bir ticaret savaşına girmiyor ve girmeyecek." diyen Padilha, ABD'ye karşılık vereceklerini vurgulayarak, "Eğer Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz, Brezilya da ABD'den ihraç edilen ürünleri vergilendirerek karşılık verecektir. Bu kadar basit." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Amerikan Ticaret Odası (AMCHAM) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin önemine işaret ederek, "Son yıllarda rekorlar kıran ikili ticareti korumak için müzakere edilmiş bir çözüm çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor.