BRICS’ten altı ülkeye davet: Aralarında Suudi Arabistan ve İran da var BRICS Zirvesi 2023’ne ev sahipliği yapan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa Arjantina, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni BRICS’e katılmaya davet ettiklerini duyurdu.

AA

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir araya gelerek oluşturduğu BRICS bloğu, doların kullanımını azaltmak için bir araya geldi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kenti, 15. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirveye video mesaj yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ticarette doların payını giderek azalttıklarını söyledi.

Zirve devam ederken BRICS üyesi Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, bugünkü açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

6 ülkeyi davet etti

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Arjantina, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni BRICS’e katılmaya davet ettiklerini duyurdu.

Ramaphosa şu ifadelere yer verdi;

“BRICS çok çeşitli uluslardan oluşan bir gruptur. Farklı görüşlere sahip ancak daha iyi bir dünya için ortak vizyona sahip ülkelerin eşit ortaklığıdır. Beş BRICS üyesi olarak, BRICS genişleme sürecinin yol gösterici ilkeleri, standartları, kriterleri ve prosedürleri üzerinde anlaşmaya vardık. Bu genişleme sürecinin ilk aşaması konusunda fikir birliğine vardık. Arjantin Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni 1 Ocak 2024'ten itibaren BRICS'in tam üyesi olmak için davet etmeye karar verdik.”

Gelişmekte olan ülkeler ilgili

Öte yandan BRICS grubu, gerek ekonomik potansiyeli gerekse Batı merkezli sisteme güçlü bir alternatif teşkil etmesi bakımından özellikle gelişmekte olan ülkelerin ilgisini çekiyor.

Güney Afrika, temmuzda BRICS'e katılım için 22 ülkenin resmi başvuru yaptığını, "eşit sayıda" ülkenin de gayriresmi olarak üyeliğe ilgi gösterdiğini duyurmuştu.

Johannesburg'daki zirvede, aralarında BAE, Cezayir, İran, Kazakistan, Mısır ve Nijerya'nın da yer aldığı üyelik başvuruları konusunda somut adımlar atılması bekleniyor.

Ortak para birimi görüşülüyor

Zirvenin bir diğer ana gündem maddesini de ABD dolarına rakip olması planlanan "BRICS ortak para birimi" teşkil ediyor.

BRICS'in ekonomik hacmi gözönüne alındığında, ortak para biriminin ABD dolarının küresel hegemonyasını kırması bekleniyor.

Topluluğun en güçlü ekonomisi Çin, ortak para birimi fikrinin en büyük destekleyicisi olarak öne çıkıyor. Güney Afrika gibi görece küçük ekonomiye sahip üyeler ise bu konuda çekimser davranıyor.