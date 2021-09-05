Brüksel, ABD'nin Afganları Avrupa'da bırakacağından endişe duyuyor

AB İçişleri Komiseri Johansson, Afganlara ev sahipliği yapan Avrupa ülkelerinin, üslerdeki sığınmacıların geleceği konusunda ABD'den yanıt beklediğini ifade etti.

31 Ağustos'a kadar tahliyelerini tamamlayan ABD, binlerce Afganı Avrupa'nın farklı noktalarındaki üslerine gönderdi.

Afganistan vatandaşları, Almanya, İtalya ve İspanya'daki ABD üslerinde bulunurken, ilgili ülkeler ilave Afgan mültecileri almadan önce Amerikan üslerindeki mevcut sığınmacıların tahliye edilmesini bekliyor.

"ABD'YE GİDİP GİTMEYECEKLERİNİ BİLMEK İSTİYORLAR"

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, söz konusu ülkeleri işaret ederek, "Ev sahipliği yaptıkları bu insanların gerçekten ABD'ye gidip gitmeyeceklerini bilmek istiyorlar." dedi.

Cuma sabahı itibarıyla, ABD Avrupa Komutanlığı bölgesinde yaklaşık 21 bin 300 tahliye edilen Afgan barındırılıyor. Bunların 17 bini Almanya'daki ABD askeri üslerinde, 2 bin 500'ü İtalya'da ve 1800'ü İspanya'da.

"YÜZDE 90'I ERKEK"

Johansson, Axios'a yaptığı açıklamada, "Avrupa sınırına kaçırılan bir sürü insan olana kadar beklemememiz önemli, çünkü bunların yüzde 90'ının erkek olduğunu biliyoruz. En çok risk altında olanlar ise kadınlar ve kızlar." ifadesini kullandı.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'ye girmek için güvenlik inceleme sürecini geçemeyen üçüncü ülkelerdeki Afgan vatandaşlarının akıbeti konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

BÖLGE ÜLKELERİNE YARDIM TEKLİFİ

Johansson, ayrıca çok sayıda Afgan sığınmacının yeniden yerleştirilmesi konusundan önce Brüksel'in Afganistan'daki insani krize odaklanması ve bölge ülkelerine göç akışını yönetebilmeleri için yardım etmesi gerektiğini kaydetti.

"FİZİKSEL BARİYERLER BAZI DURUMLARDA ŞART"

AB'nin 27 üye ülkesi, bu hafta yayınladıkları ortak bildiride, "kontrolsüz geniş çaplı yasa dışı göçün tekrarlanmasından kaçınma" gereğini vurguladı.

"Bazı durumlarda fiziksel bariyerler gerekli." açıklamasında bulunan AB İçişleri Komiseri, "Üye devletler, yasal olmayan girişlere karşı dış sınırlarını korumakla yükümlüdür." dedi.