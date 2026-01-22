Brüksel'de YPG/SDG yandaşlarına sert müdahale

- Brüksel'de YPG/SDG yandaşları, Avrupa Parlamentosu önünde toplanınca sert müdahaleyle karşılaştı.
- Polis, taşkınlık çıkaran gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
- Grup, Avrupa Birliği zirvesi öncesi Schuman Meydanı'na yöneldi ve kısa süre sonra dağıldı.
10 Mart Mutabakatı'na uymayı reddeden terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçen Suriye ordusu, ilk olarak Tabka ve Deyrizor kentlerinde kontrol sağlarken daha sonra Rakka kent merkezine doğru yürüyüşe geçen Suriye ordusu, terör örgütünü buradan tamamen temizledi..
Bunu hazmedemeyen yandaşlar ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de taşkınlık çıkaran bir grup terör örgütü YPG/SDG yandaşı, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİMGELEYEN PAÇAVRALAR AÇILDI
Terör örgütü yandaşı grup, sabah saatlerinde Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde toplandı.
Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan YPG/SDG yandaşları, örgüt lehine sloganlar attı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Bir süre sonra taşkınlık çıkaran grup, polis müdahalesiyle karşılaştı.
Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla terör örgütü yandaşlarına müdahale etti.
BİR SÜRE SONRA DAĞILDILAR
Grup, buradaki gösterinin ardından yarın Avrupa Birliği (AB) zirvesine ev sahipliği yapacak AB Konseyi binasının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüdü.
Polisin takip ettiği grup, AB Dış İlişkiler binasının önünde bir süre bekledi, slogan attıktan sonra dağıldı.
POLİS TEDBİR ALDI
Eylem sırasında helikopterler, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve çok sayıda polis aracıyla alınan tedbirler dikkati çekti.