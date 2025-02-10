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AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 Ekim 2024 tarihinde Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi'nde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, bağımsız aday olarak yarışan Emir Kır, oyların yüzde 50,5'ini alarak seçimi kazanmıştı.

Ancak, seçim sonrası vekaletle kullanılan bazı oyların usulsüz olduğu iddiaları üzerine muhalefet partileri Ecolo, PS ve Team Fouad Ahidar itirazda bulundu.

Bunun üzerine Brüksel Bölgesi Yargı Konseyi seçimleri iptal etti ve yeniden seçim yapılmasına karar vermişti.

TÜRK ADAY OY ÇOĞUNLUYLA TEKRAR KAZANDI

Seçim, dün akşam saatlerinde tekrarlandı ancak sonuç değişmedi.

Tekrarlanan seçimde oy oranını yüzde 55,6'ya yükselterek belediye meclisinde ilave bir sandalye ile 18 üyeye ulaşan Emir Kır böylece koalisyona ihtiyaç duymadan görevini sürdürebilecek.

"HALK TARİHİ BİR CEVAP VERDİ"

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Kır, bir önceki seçimlerle ilgili yargı kararına işaret ederek, "Bence bu akşam halk, tarihi bir cevap verdi." dedi.