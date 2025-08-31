Bu ülkede sakız çiğnemekte, satmakta yasak! Cezası dudak uçuklatıyor: İşte sebebi

Dünyada ilginç yasaklarıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer alan Singapur, 1992 yılından bu yana uygulamada olan sakız yasağıyla ilgi odağı oldu.

Sakız satışının uzun yıllardır yasak olan ülkede aynı zamanda sakız ithalatı veya ihracatı yapmakta yasak kapsamında yer alıyor.

Sadece tıbbi amaçla sınırlı şekilde izin verilen sakızlar dışında, ülkeye sokulması dahi yasak olan bu ürünün çiğnenmesi ağır para cezalarıyla sonuçlanabiliyor.

YASAĞIN NEDENİ ŞAŞIRTTI

Bu ilginç yasak uzun yıllardır ülkede uygulanmaya devam ederken nedeni ise şaşkınlık yarattı. Bu yasağın temel nedeni tamamıyla temizlikle ilişkiliymiş.

1990’lı yıllarda özellikle toplu taşıma araçlarında sakızların tren kapılarına yapıştırılması, seferlerin aksamasına yol açtı.

Bunun yanı sıra halka açık alanlara gelişi güzel atılan çiğnenmiş sakızlar büyük temizlik maliyetleri doğurdu. Bu sorunlar üzerine dönemin Başbakanı Lee Kuan Yew, ülke genelinde sakız satışını tamamen yasakladı.

PARA CEZASI UYGULANIYOR

Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte market raflarından sakız tamamen kaldırıldı, ithalat ve ihracat da yasaklandı. Kuralları ihlal edenlere oldukça ağır yaptırımlar getirildi; sakız satanlara 100 bin dolara kadar para cezası, ithalat yapanlara ise hem para hem de 2 yıla varan hapis cezası uygulanıyor. Tekrarında ise cezalar katlanıyor; para cezası 200 bin dolara, hapis süresi ise 3 yıla kadar çıkabiliyor.

Ancak, 2004 yılında ABD ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sonrası yasada sınırlı bir esneklik sağlandı. Buna göre yalnızca eczaneler ve diş hekimleri, reçeteyle “terapötik” yani tedavi amaçlı sakız satabiliyor. Ancak bu ürünlerin rastgele yerlere atılması hâlinde yine yüksek para cezaları kesilmeye devam ediyor.