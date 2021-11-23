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    Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı

    Sofya yakınlarında otobüsün infilak etmesi ile yaşamını yitiren 46 yolcunun gezilerine ilişkin yeni görüntüler, firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 16:09
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    Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı

    Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs, Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak etti.

    Alev alev yanan otobüste, 46 kişi yaşamını yitirdi.

    YOLA ÇIKMADAN, İSTANBUL’U GEZDİLER

    Otobüste bulunan yolcuların, Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi.

    Kafiledekiler, yola çıkmadan önce İstanbul'u bir süre gezdi.

    Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı VİDEO

    BOĞAZ TURU YAPIP EĞLENDİLER

    Kafiledekilerin İstanbul gezilerine ilişkin görüntüler, firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı.

    Görüntülerde kiralanan tekne ile pazar günü Boğaz turuna çıkan gruptakilerin, çalan müzik eşliğinde eğlendikleri anlar yer aldı.

    Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı #1

    Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı #2

    Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı #3

    Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı #4

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