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- Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı
Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı
Sofya yakınlarında otobüsün infilak etmesi ile yaşamını yitiren 46 yolcunun gezilerine ilişkin yeni görüntüler, firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı.
- İHA
- 23.11.2021 - 16:03
- Güncelleme : 23.11.2021 - 16:09
Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs, Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak etti.
Alev alev yanan otobüste, 46 kişi yaşamını yitirdi.
YOLA ÇIKMADAN, İSTANBUL’U GEZDİLER
Otobüste bulunan yolcuların, Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi.
Kafiledekiler, yola çıkmadan önce İstanbul'u bir süre gezdi.
Bulgaristan otobüsünde vefat edenlerin, İstanbul gezisinden görüntüler yayınlandı VİDEO
BOĞAZ TURU YAPIP EĞLENDİLER
Kafiledekilerin İstanbul gezilerine ilişkin görüntüler, firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı.
Görüntülerde kiralanan tekne ile pazar günü Boğaz turuna çıkan gruptakilerin, çalan müzik eşliğinde eğlendikleri anlar yer aldı.