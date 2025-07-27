Bulgaristan-Türkiye sınırında yangın

Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı yakınlarında, gece saatlerinde bir tarlada yangın çıktı.

Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo Gümrük Kapısı'nın bağlı olduğu Yambol kentinin Bölge Emniyet Müdürlüğü'nün Sözcüsü Tatyana Pavlova basına yaptığı açıklamada, yangının Lesovo merasında yaklaşık 15 bin dekar alana yayıldığını ifade etti.

BULGARİSTAN’DAKİ YANGINA 15 İTFAİYE EKİBİ DESTEK VERİYOR

Pavlova, yangın söndürme çalışmalarına Yambol, Burgaz, Hasköy, Filibe, Eski Zağara, Veliko Tırnovo ve Gabrovo kentlerinden toplam 15 itfaiye ekibinin destek verdiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN EKİP GİTTİ

Yambol Bölge Valisi Nikolay Kostadinov da komşu Türkiye'den sabah saatlerinde gelen itfaiye ekiplerinin de ulaşımı zor olan bölgede çıkan yangının söndürülmesine yardım ettiğini söyledi.

SICAK HAVA NEDENİYLE 150 YANGIN

Bu arada bir haftadır süren aşırı sıcak hava nedeniyle ülke genelinde farklı büyüklüklerde devam eden yaklaşık 150 yangın nedeniyle İçişleri Bakanlığına bağlı bir kriz masası kuruldu.

TRIN'DAKİ YANGIN ENDİŞE VERİYOR

Yetkililer, ülkenin orta bölgesindeki Veliko Tırnovo ile batısındaki Trın bölgesinde devam eden yangınlardan büyük endişe duyulduğunu ifade etti.

AVRUPA'DAN DESTEK

Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürü Komiser Aleksandar Cartov, ülkedeki yangınla mücadele çalışmalarına bugün Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Fransa'dan 4 helikopter ile İsveç'ten iki uçağın destek vermesinin beklendiğini açıkladı.