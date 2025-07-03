Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama meydana geldi

Bulgaristan'ın Kazanlık şehrinde silah fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Kazanlık'ın bağlı olduğu Eski Zağara'nın Bölge Emniyet Müdürü Komiser Hristo Hristov, basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Arsenal" adlı silah fabrikasının atölyesinde patlama meydana geldiğini ve ağır yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

NEDENİ HALA BELİRLENEMEDİ

Hristov, nedeni hala belirlenemeyen patlamanın "güçlü olduğunu" ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığını ifade etti.

2 İŞÇİ YARA ALMADAN KURTULDU

Fabrika bölgesinde yangın tehlikesi bulunmadığını belirten Hristov, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını söyledi.

Patlama sırasında atölyede bulunan 2 işçinin yara almadan kurtulduğu bildirildi.