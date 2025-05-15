Çad’da çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü 6 yaralı

İHA

Çad’ın güneybatısında yer alan Logone Occidental bölgesinde, çiftçiler arasında çıkan şiddetli çatışma büyük bir faciaya yol açtı. Dün meydana gelen olayda, hayvan otlatma yüzünden patlak veren kavgada 35 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

ÇİFTÇİLER İLE ÇOBANLAR ARASINDA ÇATIŞMALAR

Ülkede özellikle kırsal bölgelerde, tarım alanları ile hayvancılık faaliyetlerinin çakışması sık sık benzer gerilimlere neden oluyor. Bu tür anlaşmazlıklar, çoğu zaman kanlı çatışmalara dönüşerek can kayıplarına yol açıyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, bölgede tansiyonun yeniden yükselmemesi için güvenlik önlemleri artırıldı.