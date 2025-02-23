California Valisi'nden Los Angeles için yaklaşık 40 milyar dolar yardım talebi

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ABD, geçtiğimiz ay meydana gelen orman yangınları ile sarsıldı..

Geçen ay eyaletin Los Angeles kentinde çıkan orman yangınlarının ardından California Valisi Gavin Newsom, bölgenin toparlanmasına destek olmak amacıyla Kongreden yardım talep etti.

KONGREDEN YAKLAŞIK 40 MİLYAR DOLAR YARDIM TALEBİ

Newsom, Kongre üyelerine yolladığı mektupta Los Angeles'ın ekonomik açıdan "dünyanın en üretken bölgelerinden" olduğunu, yangının ardından toparlanabilmesi için Kongrenin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kongreden yaklaşık 40 milyar dolar yardım talep eden Newsom, yardım fonunun bölgenin yeniden imarı ve altyapısının inşası için harcanacağı sözünü verdi.

NE OLMUŞTU

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Binlerce dönüm alanın hasar görmesine yol açan yangınların neden olduğu toplam zarar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.