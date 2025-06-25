Cam şişe kullananlar dikkat: Daha fazla mikroplastik içeriyor olabilir

Toplum genelinde cam şişenin, metal ya da plastik şişeden daha sağlıklı olduğu düşünülüyor.

FransaGıda Güvenliği Ajansı’nın (ANSES) yayımladığı yeni araştırma, bu konuda endişe verici bulgulara işaret etti.

Bilim insanları, cam şişelerin zannedildiği kadar temiz olmadığını, hatta bu şişelerin kapağındaki boya ve plastik bileşimlerinin, içeceğe doğrudan mikroplastik bulaştırabileceğini söylüyor.

BAZI KANSER TÜRLERİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Mikroplastikler, insan saçının kalınlığından bile küçük parçacıklardan oluşuyor.

Plastik atıkların doğada çözünmesiyle oluşan bu parçalar, soluduğumuz hava ve yediğimiz gıdalarla vücudumuza girebiliyor.

Uzmanlar, bu parçacıkların felç, hormon bozuklukları ve bazı kanser türleriyle bağlantılı olabileceği konusunda uyarıyor.

SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL

Yeni araştırma, mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkilerini doğrudan ortaya koymasa da, cam şişelerin sanıldığı kadar masum olmayabileceğini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, mikroplastiklerin asıl kaynağı cam şişenin kendisi değil, kapağı.

KAPAKLAR TEHLİKE YARATIYOR

Cam şişe kapaklarındaki boya ve plastik içeriğinin, içeceklerle temas ettiğinde parçalanarak sıvıya karıştığı tespit edildi.

Özellikle depolama ve taşıma sırasında yaşanan sürtünme bu durumu tetikliyor.

KAPAKLAR KULLANILMADAN ÖNCE TEMİZLENMELİ

Bilim insanları, cam şişe üreticilerine önemli bir öneride bulunuyor: Kapaklar kullanılmadan önce temizlenirse, mikroplastik bulaşması üçte bire kadar azaltılabiliyor.

Üfleyerek veya su-alkol karışımıyla yapılan basit bir temizlik işlemi bile büyük fark yaratıyor.

Bu bulgular, cam ambalajların tamamen güvenli olduğu yönündeki yaygın inanışı sorgulatırken, üreticilere de yeni bir sorumluluk yüklüyor.