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Carrefour’dan şaşırtan adım: İtalya’daki tüm marketlerini satıyor! İşte, satış rakamı...

Carrefour Group S.A dikkat çeken bir gelişme ile gündeme geldi. Dünyanın pek çok ülkesinde süpermarketleri bulunan Carrefour, İtalya’da yer alan şubelerini satma kararı aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
29.07.2025 12:59
Carrefour’dan şaşırtan adım: İtalya’daki tüm marketlerini satıyor! İşte, satış rakamı...

Fransız perakende devi Carrefour Group S.A., İtalya’daki yaklaşık bin mağazası hakkında satış kararı almasıyla gündeme geldi.

Perakende devi tarafından alınan karar sektörde büyük bir yankıya neden olurken satış rakamı da dudak uçuklattı.

Mağazaların İtalyan gıda şirketi NewPrinces Spa’ya satılmasıyla birlikte İtalya genelinde büyük ölçekli dağıtım sektörüne güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

SATIŞ RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI

Euronews'de yer alan habere göre, yaklaşık bin mağazanın devri için ilgili kurumlardan onay alınması gerekiyor. İşlemin, Carrefour Nederland Bv ve Carrefour Group, S.A. ile yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Söz konusu dev satışın ise toplamda 1 milyar Euro (47 milyar 345 milyon 690 bin TL) karşılığında gerçekleşeceği açıklandı.

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