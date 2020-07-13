Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke sınırında yaşanan çatışma nedeniyle Ermenistan'a tepki gösterdi.

Ermenistan'ın haince bir saldırıda bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"KABUL EDİLEMEZ, AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN"

"Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz: Ermenistan, özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı.

Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız.

AYASOFYA CAMİİ KARARI

Ayasofya'nın tekrar cami statüsüne kavuşmasıyla ilgili Çavuşoğlu, Türkiye’nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz." dedi.