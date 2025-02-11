Çekya'da kunduzlar yedi yıllık baraj projesini iki günde tamamladı: 1 milyon sterlin cepte kaldı

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Çekya'da okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Ülkenin Brdy bölgesinde yeni bir baraj inşa etme planları, yedi yıllık bir planlama sürecine ve başarılı bir şekilde finansman sağlanmasına rağmen yapılamadı.

Barajın yapımı yetkililerin inşaat izinlerini almakta zorlanması nedeniyle daha sonra durma noktasına geldi.

Ancak, sonunda işi bitiren bölgeye 8 kunduzun gelişi oldu.

YILLARDIR UZAYAN BARAJI KUNDUZLAR YAPTI

Ve yıllardır bürokratik engellere takılan bir inşaat projesini kunduzlar tamamladı.

Bürokratik işlemler ve izinlerle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle yıllardır geciktirilen proje, çalışkan kunduzlar tarafından hiçbir belgeye ihtiyaç duyulmadan tamamlandı.

DailyStar'ın haberine göre Çekya Peyzaj Koruma Ajansı'ndan Jaroslav Obermajer, "Kunduzlar her zaman en iyisini bilir. İnşa ettikleri barajların yerleri her zaman doğru seçilir hatta bizim kağıt üzerinde tamamladığımızdan bile daha iyi." diye konuştu.

KUNDUZLAR 1 MİLYON STERLİNDEN KURTARDI

Proje yöneticisi Bohumil Fiser ise, "Kunduzlar bizden önce davrandı ve bize 1 milyon sterlin (yaklaşık 44,5 milyon TL) kazandırdı. Barajları hiçbir proje belgesi olmadan ve tamamen ücretsiz bir şekilde inşa ettiler." dedi.

Ekologlar, kunduzların inşasını inceledi ve barajların uzun ömürlü olacağına kanaat getirdi. Bu yapıların, nadir taş kerevitleri, kurbağalar ve diğer türler için mükemmel yaşam koşulları yarattığı bildirildi.

KUNDUZLAR NEDEN BARAJ İNŞA EDER?

Kunduzlar, kendilerini korumak için baraj inşa ederler ancak doğal avcılarının çoğu artık ortalıkta yok.

Barajların içinde değil, oluşturdukları derin su havuzlarında yaşarlar.

Exeter Üniversitesi'nden Profesör Richard Brazier, "Kunduzları avlayan bozayılar ve kurtlar gibi hayvanların hepsi bu ülkede neredeyse tamamen yok edildi. Ancak buna rağmen kunduzlar, kendilerini güvende hissetmek için içgüdüsel olarak hala derin su barajları inşa ediyor." diye konuştu.