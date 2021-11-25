Cem Özdemir, Almanya'nın yeni tarım bakanı olacak

Alman Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya'da kurulan yeni hükümetin Tarım Bakanı olacak.

Almanya’da yeni hükümet için Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), çarşamba günü, koalisyon hükümeti için anlaştıklarını duyurmuştu.

Hükümet konusunda varılan anlaşmanın ardından sıra bakanlıkların dağıtımına geldi.

TARIM BAKANLIĞINA TANIDIK BİR İSİM

Alman Bild gazetesi de, yeni kurulan hükümette Cem Özdemir'in Tarım Bakanı olarak görev alacağını duyurdu.

CEM ÖZDEMİR ÜZERİNDE ANLAŞILDI

Gazeteye göre bu görev için Yeşiler Partisi Sözcüsü Steffi Lemke'nin ismi üzerinde duruluyordu ancak Cem Özdemir üzerinde anlaşıldı.

10 GÜN İÇİNDE ORTAK HÜKÜMET PROGRAMLARINA ONAY VERİLECEK

Öte yandan Angela Merkel’in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan SDP üyesi Olaf Scholz, koalisyona katılacak partilere üye delegelerin 10 gün içinde ortak hükümet programına onay vereceklerini açıkladı.