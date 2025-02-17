CENTCOM: El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütünün üst düzey yetkilisi öldürüldü

AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Suriye'de düzenlenen bir operasyona dair yazılı açıklama yapıldı.

"ÜST DÜZEY YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Yazılı açıklamada, "15 Şubat'ta CENTCOM kuvvetleri, kuzeybatı Suriye'de El Kaide'ye bağlı Huraseddin terör örgütünün üst düzey bir finans ve lojistik yetkilisini hedef aldıkları ve öldürdükleri hassas bir hava saldırısı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Hava saldırısının, CENTCOM'un "teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına, sivillere ve askeri personele karşı bölge genelinde ve ötesinde saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve etkisiz hale getirme yönündeki süregelen kararlılığının parçası" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, CENTCOM'un ABD ve müttefik personeline saldırmayı planlayan gruplara karşı mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.