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    Cerablus'ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

    Suriye'nin Cerablus kentinde hastaneye bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK/YPG'li 2 terörist, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 10:41
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    Cerablus'ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Kandura beldesinde yerel güvenlik güçleri, devlet hastanesine bombalı saldırı yapılacağı bilgisine ulaştı.

    KEŞİF YAPIYORLARDI

    Çalışma başlatan polis, bombalı saldırı için PKK/YPG'li teröristler U.E.H. ve F.E.A.'nın keşif yaptığını saptadı.

    Düzenlenen operasyonla 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan 2 teröristin adreslerinde yapılan aramada, 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 25 adet fişek ele geçirildi.

    Teröristlerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

    Cerablus ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı #1

    Cerablus ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı #2

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