Cevad Zarif'ten Elon Musk'a: X hesabım neden kısıtlandı

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, hesabındaki doğrulama rozeti olan "mavi tik"in kaldırıldığını ve erişiminin kısıtlandığını duyurdu.

ELON MUSK'A: "MAVİ TİKİM NEDEN KALDIRILDI"

Zarif, hesabının görünürlüğünün sınırlandırıldığını belirterek bu uygulamaların nedenini anlayamadığını ifade etti. Paylaşımında X’in sahibi Elon Musk’a seslenen Zarif, “Tam da dünyanın hakikate her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde, neden mavi tikim kaldırıldı, hesabım kısıtlandı ve adeta görünmez hale getirildim?” sorusunu yöneltti.

Zarif’in son dönemde X üzerinden, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı sert eleştirilerde bulunduğu biliniyor.