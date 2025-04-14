Cezayir'den Fransa'ya diplomatik tepki

Haber Merkezi

Cezayir, Fransa'nın başkentindeki büyükelçiliğinde görevli 12 diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanındığını belirtti.

Bakan Barrot, Cezayir makamlarına söz konusu sınır dışı kararından vazgeçme çağrısında bulunarak, “Bu karar uygulanırsa, bizim de derhal karşılık vermekten başka bir seçeneğimiz kalmaz” dedi.

GÖZALTILAR KRİZE NEDEN OLDU

Diplomatlar arasında Fransız İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin de bulunduğu ifade edildi.

Fransa’da geçtiğimiz Cuma günü üç Cezayirli hakkında resmi suçlama yöneltilmişti.

Şüpheliler arasında bir konsolosluk görevlisi de yer alıyor. Bu kişiler, sürgündeki Cezayirli sosyal medya fenomeni Amir Boukhors’un (kamuoyunda bilinen adıyla "Amir DZ") Nisan 2024’te Paris banliyösünde kaçırılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Cezayir yönetimi, Fransız yargısının bu adımını iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen son girişimleri sabote etmeye yönelik bir hamle olarak niteliyor.

Amir DZ, Cezayir hükümetine muhalif paylaşımlarıyla biliniyor ve TikTok'ta bir milyondan fazla takipçisi bulunuyor. 2016’dan bu yana Fransa’da yaşayan fenomen, 2023’te siyasi sığınma hakkı elde etmişti. Nisan 2024’te kaçırılmış, bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

Cezayir, Boukhors’un ülkesine iade edilmesini ve yargılanmasını istiyor.

Kendisi hakkında dolandırıcılık ve terör suçlamalarıyla dokuz ayrı uluslararası yakalama kararı çıkarıldığı belirtiliyor.