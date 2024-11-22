Cezayir'den Netanyahu açıklaması: İsrail'in dokunulmazlığı sona erecek

AA

Gazze'de bir yılı aşkındır kanlı saldırıları sürdüren İsrail, Uluslararası hukuka aykırı binlerce ihlal yaptı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu katliamı sürdüren İsrail için bir karar aldı.

UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant'a savaş suçları için tutuklama emri çıkardı.

Netanyahu bu kararı tanımadıklarını belirtirken, birçok ülke bu kararı olumlu karşıladıklarına dair açıklama yaptı.

CEZAYİR KARARDAN MEMNUN

Cezayir hükümeti de karara ilişkin açıklama yaptı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"İSRAİL'İN DOKUNULMAZLIĞINI ORTADAN KALDIRACAK BİR ADIM"

Kararın "İsrail'in dokunulmazlığını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım" olduğu belirtilen açıklamada, kararın ayrıca; onlarca yıldır süren cezasızlık ve işgalci İsrail'in hesap verebilirlik yönünde atılacak önemli bir adım ve somut bir ilerleme olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Filistin halkı ve bölgedeki tüm ülke ve halklara karşı suçlar işlediğine işaret edilerek, UCM'ye üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası topluma, söz konusu tutuklama kararını uygulamaları ve uluslararası adaletin işleyişinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.