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    CIA'dan Rusya'ya Havana Sendromu uyarısı

    Kurumun Direktörü Burns, Moskova ziyareti sırasında Rus istihbarat yetkililerini esrarengiz hastalık konusunda uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 11:17
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    CIA'dan Rusya'ya Havana Sendromu uyarısı

    ABD'li ve Kanadalı diplomatlarda görülen ve son dönemde artış gösteren gizemli hastalık "Havana Sendromu", Washington yönetimini alarma geçirdi.

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), enerji saldırısıyla meydana geldiği düşünülen hastalıkla ilgili olarak Rusya'ya mesaj iletti.

    RUSYA'YI UYARDI: SONUÇLARIYLA KARŞILAŞIRSINIZ

    CIA Direktörü William Burns, Rus istihbarat servislerine, esrarengiz sağlık olaylarından sorumlu olmaları halinde "sonuçları" ile karşılaşacakları konusunda gizli bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

    MOSKOVA ZİYARETİNDE KONUYU GÜNDEME GETİRDİ

    Sendromdan ABD'li diplomatların ve FBI ajanlarının etkilendiğini aktaran NBC News'in haberine göre, Burns, Moskova'ya yaptığı ziyarette konuyu gündeme getirdi.

    CIA dan Rusya ya Havana Sendromu uyarısı #1

    "KURALLARIN ÇİĞNENDİĞİ BİR DURUM"

    Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde, Burns, ABD personeline ve ailelerine zarar vermenin profesyonel istihbarat servisleri için yazılı olmayan davranış kurallarını çiğneyeceğini söyledi.

    Burns, Rusların "Havana Sendromu"ndan sorumlu olduklarının ortaya çıkması durumunda, bunun yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

    CIA Direktörü Burns, Moskova'da Rus yetkililerle görüştü ViDEO

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