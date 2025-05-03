İHA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Çin'deki devlet yetkililerine taraf değiştirmeleri ve ABD'ye devlet sırlarını sızdırmaları çağrısında bulundu.

CIA'in Çince paylaştığı videolarda iktidardaki Çin Komünist Partisi'nden hayal kırıklığına uğrayan ve ardından CIA ile temasa geçen Çinli yetkililerin kurguya dayalı sahnelerini içerdiği görüldü.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarda CIA ile 'güvenli ve emniyetli' şekilde nasıl iletişime geçileceğiyle ilgili talimatlar yer aldı.

"NEDEN CIA İLE İLETİŞİME GEÇTİM: DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN"

CIA videolarından birinde üst düzey Çin Komünist Partisi üyesini canlandıran oyuncu, ailesi için hissettiği korkuyu anlatıyor.

Videonun Çince açıklamasında, "Hayatı boyunca azimle zirveye ulaşan bu adam, artık statüsünün ne kadar yüksek olursa olsun, bu çalkantılı ve huzursuz zamanlarda ailesini korumaya yetmeyeceğini derinden idrak ediyor. Kendi geleceğini kontrol altına almak ve yıllar süren emeğiyle inşa ettiği başarıları ve ailesini korumanın yolunu bulmak istiyor. Sahip olduğu her şeyin bir anda yok olabileceğinin farkında olan bu adam, CIA ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek gibi zor ama hayati bir karar veriyor" ifadeleri yer alıyor.

Bir diğer video ise "Liderimizin refah vaatlerini defalarca yerine getirememesi artık herkesin bildiği bir sır haline geldi. Artık kendi hayallerim için çalışmaya başlama zamanı" sözleriyle yayınlandı.

Videolar, "Neden CIA ile iletişime geçtim: Geleceğimi kontrol altına almak için" ve "Neden CIA ile iletişime geçtim: Daha iyi bir yaşam için" başlıklarıyla paylaşıldı.

"CIA'İN TEMEL GÖREVLERİNDEN BİRİ İSTİHBARAT TOPLAMAKTI"

CIA Başkanı John Ratcliffe, sosyal medya kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "CIA'in temel görevlerinden biri başkan ve politika yapıcılar için istihbarat toplamaktır. Bunu yapma yollarımızdan biri de sırları çalmamıza yardımcı olabilecek kaynakları işe almaktır" şeklinde konuştu.