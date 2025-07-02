Çiçeği burnunda damat Bezos hisse sattı

Ünlü iş insanından hisse satışı...
Amazon'u 1994 yılında kuran Bezos, Mart ayında 10b5-1 ticaret planını benimsedikten sonra 3,3 milyon hisseyi 736,7 milyon dolara sattı.
SATIŞLARI SÜRÜYOR
Satıştan sonra Bezos yaklaşık 905 milyon Amazon hissesine sahip olacak.
Geçen yıl neredeyse 5 milyar dolar değerinde hisse satmıştı.
YENİ EVLENDİ
Bezos Cuma akşamı gazeteci Lauren Sanchez ile Venedik'te yıldızlarla dolu bir düğün töreniyle evlendi.
DÜNYANIN EN ZENGİN DÖRDÜNCÜ KİŞİSİ
Forbes'a göre, 234,4 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda.